Raipre la strada del passo Brocon dopo mesi di chiusura sul versante Vanoi

Una buona notizia soprattutto per i molti operai che dal Primiero Vanoi si recano ogni giorno nel Tesino per lavoro



Vanoi/Tesino (Trento) – Riapre finalmente dopo mesi di chiusura e molti ritardi, la strada che collega la valle del Vanoi al passo Brocon e il vicino Tesino.Attenzione al limite di velocità fissato in 50 km/h e al divieto di sorpasso.

Il tratto di strada sul versante di Canal San Bovo era stato chiuso a settembre, prima per il recupero del legname, in seguito ai danni provocati dalla tempesta Vaia, con le relative operazioni di esbosco e in seguito per il cedimento di un tratto di strada, che ha richiesto mesi di interventi, resi più complicati dall’emergenza covid-19.

Finalmente in queste ore la strada riapre, consentendo così ai molti turisti e motociclisti di passaggio di spostarsi dalla Valsugana al Tesino fino al Vanoi via passo Brocon lungo la sp 79.

