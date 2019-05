Ragazzino cade in bici a Mezzano: soccorso con l’elicottero

Print This Post

È successo nella tarda mattinata di venerdì

Primiero (Trento) – Un bambino di 9 anni è stato soccorso venerdì mattina a Mezzano dopo una brutta caduta in bici.

Per cause da accertare il bambino è finito a terra, procurandosi un trauma cranico.

Dopo i primi soccorsi a Mezzano, il ragazzino è stato portato in ambulanza alla piazzola di Primiero, da dove è stato poi trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento in codice giallo.

Nei giorni scorsi, l’elicottero era intervenuto a Primiero per altri due soccorsi sanitari.