RadioMuseo del Vanoi, un vero scrigno d’epoca in Trentino: inaugurazione a Prade domenica 22 dicembre alle 15

Prade (Trento) – Debutta in piazza Marconi a Prade, in Trentino, il nuovo “Radiomuseo del Vanoi”. Una vera novità per la valle ma anche per l’intero Trentino e per il Triveneto. Racchiusa in un piccolo scrigno (nella ex sede comunale degli Alpini, che hanno scritto pagine di storia locale), la collezione di radio riesce a rievocare atmosfere d’altri tempi. Il nuovo RadioMuseo, si trova a Prade, piccolo paese nel Comune di Canal San Bovo (Trento), ed è stato riconosciuto dal “Comitato Marconi 150” (Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi), dell’Aire (Associazione Italiana per la Radio d’Epoca).

“Il RadioMuseo – spiega il suo ideatore Giovanni Bertini – vuol essere anche un punto d’incontro per gli appassionati di radio d’epoca e delle telecomunicazioni in genere ed, in conformità allo Statuto dell’Aire, intende promuovere attività didattica mediante convegni, conferenze e seminari tecnico-storici nelle scuole, mostre di radio d’epoca, collaborazioni culturali, visite e partecipazioni ai mercatini vintage di radio, tv e hi-fi, visite a musei, attività pratica e supporto tecnico a simpatizzanti e radio riparatori. Il RadioMuseo dispone, inoltre, di un laboratorio radiotecnico per la conservazione ed il restauro di apparati radiofonici, di strumenti ed apparecchiature d’epoca varie, sia per la parte lignea, sia per quella elettronica”.

Collegamenti radio in onde corte

Per l’inaugurazione, la Sezione Ari di zona (Associazione Radioamatori Italiani di Primiero e Vanoi), attiverà una stazione radio dimostrativa, mentre i soci Aire del NordEst prepareranno un antico rocchetto di Ruhmkor che con uno spinterometro ed un coherer potrà dimostrare, in maniera semplice ma esemplificativa, i primi esperimenti di Marconi suscitando grande interesse.

Una realtà quindi particolare, che vuole dare ancora voce agli appassionati di un’epoca in cui la radio si è sviluppata ed è diventata partecipe, discreta e costante, nella vita di tante persone. Protagonista e testimone di vicende belle ma anche brutte, come le alluvioni, i disastri vari e le guerre e nelle quali si è dimostrata strumento di comunicazione fondamentale per le popolazioni.

Commemorazione della radio assistenza fornita dai radioamatori durante l’alluvione del 1966 a Primiero

