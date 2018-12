Dopo l’emergenza maltempo un abete bianco dal Primiero per il Presidente della Repubblica. Un secondo albero dal Bellunese

Connect on Linked in

NordEst – L’albero destinato al Quirinale arriverà mercoledì a Roma con un secondo abete proveniente dal Bellunese, che andrà invece alla tenuta di Castelporziano.

L’abete bianco del Primiero, è stato prelevato in Val Canali e ha iniziato martedì mattina il suo viaggio per Roma, per essere collocato nel Salone di Rappresentanza del Quirinale. Un’iniziativa non nuova per il Trentino, territorio ricoperto per il 63% della sua superficie da boschi, che anche in passato ha donato qualche esemplare di abete natalizio alla capitale e alla Città del Vaticano. Ma quest’anno si carica di un significato particolare: rappresenta infatti un gesto simbolico di solidarietà e vicinanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verso le terre colpite dalle recenti calamità naturali, fortemente condiviso anche dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dall’assessore all’agricoltura e foreste Giulia Zanotelli. L’abete è stato prelevato martedì dai forestali dell’Ufficio distrettuale forestale di Primiero, coordinati da Luigi Gottardo, assieme ad una squadra della Tenuta presidenziale di Castelporziano, guidata da Daniele Cecca, incaricata anche del trasporto dell’albero a Roma. A seguire le operazioni anche il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli.

L’albero del Quirinale

