Quirinale, Mattarella: “Buon Primo maggio all’Italia. Diritto al lavoro per progettare il futuro”

Il messaggio del Presidente della Repubblica

NordEst – “Si apre una finestra per dare sbocco alla crescita, per porre riparo a divari tuttora presenti nella repubblica, temi come la ricerca sono essenziali, il sogno di ciascuno di poter progettare il futuro passa attraverso l’esercizio del diritto al lavoro”. Così il presidente Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale per la festa del primo maggio.

“La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti. E’ questa l’ambizione del Pnrr”, dice facendo riferimento al Recovery Plan. “La società – ricorda il capo dello Stato – vive di differenze e anche di contrasti, ma ci sono momenti risolutivi che ci devono far riconoscere il bene comune”. Per Mattarella “la pandemia ha inferto ferite profonde, non possiamo sprecare un’occasione e disattendere il dovere di compiere un passo in avanti tutti insieme”.

“La lotta contro il virus a difesa della salute, richiama idea più alta della politica che è servizio. Tutti devono partecipare e contribuire, sono certo che da tanta sofferenza sia nata consapevolezza”, aggiunge.