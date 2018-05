Venezia, rimosse le ‘mani’ di Quinn

Connect on Linked in

Tramite un braccio meccanico, si cerca nuova sede per ‘Support’

Nordest – Una dietro l’altra, le mani di Lorenzo Quinn sono state rimosse dalla facciata dell’hotel Ca’ Sagredo di Venezia tramite un braccio meccanico. Si tratta non un addio, ma con molto probabilità di un arrivederci nei confronti di “Support”, l’opera monumentale che in questi mesi ha campeggiato in Canal Grande.

Impossibile per turisti e residenti non accorgersi di quelle grandi mani (sono del figlio di 4 anni dell’artista) che spuntano dall’acqua per difendere o sorreggere l’albergo veneziano, e con esso, simbolicamente, l’intero centro storico lagunare. Ora si cerca una nuova sede in città o in terraferma per l’opera.

Chi è Quinn

Lorenzo Quinn, nato a Roma, 52 anni, lo scultore italiano è figlio della di Hollywood Anthony Quinn e della sua seconda moglie, la costumista veneziana Iolanda Addolori. dopo una breve parentesi da attore, Quinn junior ha virato sull’arte e in particolare sulla scultura, lasciandosi ispirare da maestri assoluti come Michelangelo, Bernini e Rodin.

Le sue opere-installazioni hanno iniziato ben presto a fare il giro del mondo, all’interno di collezioni private, musei e non solo. Ben prima di «Support» (l’opera realizzata a Venezia nel 2017), lo scultore ha esposto i suoi lavori più celebri a Doha (in Qatar), ma anche alle Nazioni Unite, all’Hermitage di San Pietroburgo così a Singapore, in India, in Canada

Le immagini del recupero

In breve

Ad Asolo apre ‘La stanza di Freya Stark’ – Sono trascorsi 25 anni dalla morte della viaggiatrice, esploratrice e scrittrice di origine inglese Freya Stark, che scelse Asolo, nel trevigiano, come propria patria d’elezione e che nel borgo morì all’età di cento anni. In occasione di questa ricorrenza il Comune e il Museo di Asolo le rendono omaggio con una sezione espositiva permanente, “La stanza di Freya”, realizzata grazie alla donazione di Anna Modugno, assistente personale della Stark nell’ultimo periodo della sua vita. Inaugurazione sabato 12 maggio alle 16.