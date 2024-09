Questura Trento, in due anni 167 arresti e oltre 900 indagati

Dati forniti dal questore, sequestrati 26 chilogrammi di droga

Trento – In poco più di due anni, il personale della questura di Trento, coordinato dal questore Maurizio Improta, ha effettuato complessivamente 167 arresti e fermi e indagato oltre 900 persone, emettendo 277 decreti di espulsione dal territorio nazionale. Sono inoltre stati sequestrati quasi 26 chilogrammi di stupefacenti (tra cocaina, cannabinoidi e oppiacei), 42 armi e più di 193mila euro.

I dati sono stati presentati dallo stesso Improta, entrato in servizio l’1 agosto 2022 e in procinto di lasciare il capoluogo trentino per assumere un incarico presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. Nel corso dei due anni sono stati effettuati dall’Ufficio di prevenzione generale 344 servizi di prevenzione su strada, con 1.469 posti di controllo, e 102 controlli straordinari. I veicoli controllati sono stati 16.771 e 57.347 le persone identificate. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 642.

La Squadra mobile ha invece indagato 371 persone ed effettuato 86 arresti e 21 fermi. La Divisione anticrimine ha emesso 103 avvisi orali, tre sorveglianze speciali, 37 Daspo, 227 ammonimenti e 8 Divieti d’accesso alle aree urbane (Dacur). Le misure giudiziarie sono state 5.774, di cui la maggior parte notifiche (3.500) e misure limitative della libertà (268) o controlli (450). Le informative antimafia sono state 1.188.

Per quanto riguarda i servizi connessi all’immigrazione, il questore ha firmato 216 ordini e 114 trasferimenti ai Cpr, mentre sono state effettuati 16 accompagnamenti immediati, 38 rimpatri volontari, 16 esplosioni con accompagnamento alla frontiera e 21 allontanamenti dal territorio comunitario. I permessi di soggiorno rilasciati sono stati 25.066, mentre 2.672 le richieste di protezione internazionale pervenute. In ambito amministrativo sono state rilasciate 5.518 licenze di porto d’armi, 914 le armi ritirate e circa 800 licenze per agenzie investigative, istituti di vigilanza, addetti di sicurezza e agenzie specializzate in esplosivi. I passaporti rilasciati sono stati 53.250. La polizia scientifica ha effettuato 226 sopralluoghi e 11.735 fotosegnalamenti. In due anni sono stati impiegati quasi 12.000 operatori. Tra le attività da segnalare, la casetta al Mercatino di Natale, punto solidale ma anche presidio di sicurezza a tutela delle migliaia di visitatori.

In breve

Latitante da tre anni arrestato in un resort in val d’Isarco. La Polizia ho individuato e tratto in arresto, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca, un 40enne cittadino della Repubblica Ceca, condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione per un cumulo di pene conseguenti ad una lunga serie di furti aggravati. L’uomo, latitante da oltre 3 anni, è stato individuato e fermato dalla Polizia all’interno di un resort della Val d’Isarco, struttura alberghiera presso la quale era alloggiato da pochissimo tempo. Al termine dei rilievi fotodattiloscopici e degli atti di Polizia giudiziaria, è stato scortato dagli agenti presso la Casa circondariale di Bolzano.