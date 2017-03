Quattro ville in fiore… è la primavera ha inizio in Val di Non

Connect on Linked in

Festeggiare l’arrivo della primavera fra i meli in fiore della Val di Non, panorami mozzafiato e romantici castelli. L’occasione la darà, domenica 23 aprile , la 42esima edizione della “Quattro Ville in Fiore” di Tassullo: non solo una marcia dedicata ad atleti agonisti, ma un evento aperto a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere interamente all’aria aperta

Tassullo (Trento) – Ciò che rende unica la manifestazione, infatti, è proprio la sua natura “slow” che invita visitatori, famiglie e bambini a percorrere i 5 o 11 chilometri senza fretta, ma soffermandosi a godere di una pausa di cultura e dello spettacolo offerto da una natura incontaminata.

E così, oltre a mantenere intatta la sua anima agonistica riservata agli sportivi, la “Quattro Ville in Fiore” si trasforma ogni anno in una grande festa di primavera per tutti gli abitanti della valle e per i turisti che ogni anno raggiungono questo angolo della provincia di Trento per assistere allo spettacolo della fioritura dei meli: a fine aprile, infatti, l’immenso altopiano coltivato a frutteto si trasforma in uno sconfinato giardino dai mille boccioli bianchi e rosati che ricoprono l’intera vallata, dando ai visitatori l’impressione di trovarsi immersi in una soffice nuvola candida.

Quale momento migliore, insomma, per proporre una corsa che percorre le campagne della valle seguendo antiche mulattiere e sentieri di montagna, dai quali è possibile godere di meravigliosi panorami e toccare di sfuggita romantici castelli – come Castel Nanno e Castel Valer – e antiche pievi di campagna?

Quest’anno inoltre, la Pro Loco di Tassullo ha deciso di fare le cose ancora più in grande. Partendo come sempre dal centro del paese, sarà possibile visitare anche i piccoli gioielli di architettura religiosa che si incontreranno lungo il percorso: la chiesetta di Santa Lucia nella frazione di Campo, quella dell’Immacolata a Sanzenone, Palazzo Pilati a Tassullo oppure infine la chiesetta di San Vigilio a Tassullo; in ognuna di esse sarà presente una guida dell’associazione “Anastasia Val di Non” pronta a fornire qualche illustrazione sulla ricchezza artistica della pieve.

La 42° edizione della “Quattro Ville In Fiore” si svolgerà su due percorsi: uno breve di 5 Km e uno più completo di 11 Km totali, entrambi con partenza ed arrivo presso la SARC Cooperativa di Tassullo; le iscrizioni resteranno aperte fino al momento della partenza, alle ore 9.30 di domenica 23 aprile .