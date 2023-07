Quattro casi di legionella in provincia di Belluno: un paziente è in rianimazione a Padova

Tra le persone colpite dal batterio un veneziano che ha soggiornato ad Auronzo e un sospirolese in vacanza a Bibione

NordEst – I casi sono stati confermati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 1 Dolomiti dove sono arrivate le segnalazioni. Si tratta di quattro persone che non hanno collegamenti fra di loro:

Un residente a Belluno che lavora in attività di sfalcio erba in vari contesti, il paziente è ricoverato in Rianimazione a Padova.

Un residente a Venezia che aveva soggiornato da inizio luglio ad Auronzo di Cadore in appartamento in affitto, attualmente ricoverato in Medicina a Pieve di Cadore.

Un residente a Sospirolo che ha soggiornato fino alla prima settimana di luglio a Bibione (Venezia) in appartamento di sua proprietà, attualmente ricoverato in Pneumologia a Belluno.

Una persona segnalata ieri pomeriggio di Fonzaso, ma domiciliata in Molise, arrivata da poco nella casa di residenza (indagine di dettaglio ancora in corso), attualmente ricoverato in Pneumologia a Belluno.

I tecnici del Dipartimento di Prevenzione hanno pianificato prelievi di acqua nelle strutture a potenziale rischio correlate ai singoli casi. Sono state effettuate le comunicazioni di riti alle altre ulss interessate per residenza, residenza temporanea, domicilio.

La malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila che si trova soprattutto in acqua (laghi, canali, piscine), ma anche nei nebulizzatori a ultrasuoni, umidificatori e torri di raffreddamento. La malattia si presenta come una forma di polmonite, la cui diagnosi specifica diventa difficile, condividendo i sintomi con altre malattie respiratorie. I primi approfondimenti non hanno messo in evidenza alcun link epidemiologico tra i singoli casi, che si configurano quindi ad oggi, come casi sporadici, ma le indagini dell’Ulss Dolomiti sono in corso.