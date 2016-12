Quarto concorso Euregio “Il turismo incontra l’agricoltura”

Adesioni entro il 24 marzo 2017





Euregio – C’è tempo fino al 24 marzo 2017 per partecipare alla quarta edizione del concorso Euregio “Il turismo incontra l’agricoltura”.

Il concorso ha l’obiettivo di stimolare in maniera innovativa l’integrazione tra il mondo agricolo e quello turistico attraverso la valutazione e la premiazione di idee o progetti presentati da operatori privati e/o istituzionali, residenti o con sede legale in uno dei territori appartenenti all’Euregio. E’ possibile presentare provvedimenti, iniziative, manifestazioni, progetti, prodotti o servizi (realizzati, in fase di sviluppo o in pianificazione) riguardanti Tirolo, Alto Adige o Trentino. Sono previsti premi anche per idee o proposte, che contribuiscono a sostenere e promuovere la cooperazione tra turismo ed agricoltura. Si può partecipare scaricando il modulo di adesione da www.tla-euregio.info.

Nelle precedenti edizioni (2012, 2013, 2014) sono state presentate complessivamente 284 proposte, delle quali 40 di media ogni anno dal Trentino. Si può partecipare scaricando il modulo di adesione da www.tla-euregio.info. Il progetto potrà essere descritto in massimo 3 pagine A4 e se si tratta di progetti già realizzati si può allegare ulteriore documentazione come articoli o comunicati stampa. Il materiale potrà essere completato anche da cd, foto ed altri supporti informativi. Modulo e documentazione vanno spediti tramite raccomandata a Transkom Sas, via Vittorio Veneto 18, 39100 Bolzano. Il valore complessivo dei premi è di 6.000 euro, i vincitori saranno premiati durante una cerimonia a maggio 2017 a Bolzano. Ulteriori informazioni allo 0471-289087 e a info@transkom.it.