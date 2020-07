Quarto annegamento in poche settimane nei laghi del Trentino: è accaduto a Roncone

Posted on

Trento è prima nella graduatoria delle province trentine in base al numero di auto elettriche in circolazione Trento/Bolzano – Secondo i più recenti dati Aci in Trentino Alto Adige le auto elettriche in circolazione sono 1.369. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche in Trentino Alto Adige è cresciuto del […]