Qualità vita ‘Sole 24 Ore’: Bologna, al primo posto, Bolzano e Trento sul podio

Secondo e terzo posto per i due capoluoghi di provincia

NordEst – Bolzano e Trento si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto dell’indagine 2020 del Sole 24 Ore sul benessere nei territori pubblicata oggi. L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori, di cui 60 aggiornati al 2020; 25 nuovi indicatori documentano le principali conseguenze del Covid-19 su salute, attività economiche e vita sociale.

La classifica generale premia Bologna, al primo posto, che guadagna 13 posizioni e traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna. Risultati negativi per le grandi aeree metropolitane come Milano (12/a, -11 posizioni), Roma (32/a, -14), Firenze (27/a, -12) e Venezia (33/a, – 24).

In particolare, Bolzano è al primo posto per depositi bancari, tasso di occupazione, tasso di natalità e indice di lettura di quotidiani; Trento per l’ecosistema urbano e le startup innovative.

Le tabelle 2020 (Il Sole 24 Ore)