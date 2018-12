Qualità vita, Bolzano seconda: in testa Milano, Trento in 5/a posizione, Vibo Valentia è ultima

Connect on Linked in

Bolzano si conferma ai vertici per quanto riguarda la qualità di vita in Italia

NordEst – Nella tradizionale classifica del Sole 24 Ore per province, Bolzano si piazza in seconda posizione, alle spalle – a sorpresa – di Milano, completa il podio Aosta. La Provincia di Trento si piazza invece in quinta posizione.

Bolzano risulta ai vertici per quanto riguarda la ricchezza e i consumi e il capitolo giustizia e sicurezza. Si piazza invece in bassa classifica per quanto riguarda il capitolo cultura e tempo libero, sul quale incide infatti il numero di librerie, cinema e spettacoli.

Per la prima volta la provincia meneghina si piazza sul gradino più alto del podio, piazzandosi per sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere.

Fanalino di coda, per la quarta volta in 29 edizioni, c’è Vibo Valentia, preceduta da numerose province del Sud Italia.

Resta stabile la qualità della vita nella Capitale. Roma si piazza al 21/mo posto, in linea con l’anno precedente (24/mo posto). Tra le altre grandi città, più a sud spicca la risalita di Napoli che conquista 13 posizioni. Migliorano anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna, in controtendenza solo Genova e Firenze che perdono rispettivamente otto e dieci posizioni.