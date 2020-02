Qualità dell’aria in Trentino: a gennaio quattro superamenti Pm10 e uno per biossido azoto

L’invito rivolto ai cittadini è quello di attuare azioni concrete – elencate nel decalogo “10 cose giuste per un’aria più pulita” – per ridurre le emissioni di polveri e gas inquinanti, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria

Trento – Dal report di Appa, emergono in particolare, nella prima metà del mese (nei giorni 9 e 10) sono stati registrati due superamenti di Pm10 presso la stazione di rilevamento traffico di Trento in via Bolzano. Nella seconda metà del mese è stato invece registrato un superamento a Borgo Valsugana e un superamento a Riva del Garda.

Tra le iniziative che tutti possono mettere in atto per migliorare la qualità dell’aria, ricordiamo:

La riduzione dei consumi domestici di energia, attraverso la regolazione del termostato su una temperatura più bassa, scegliendo elettrodomestici e caldaie a basso consumo

Non bruciare rifiuti (nemmeno carta e resti di cibo) nella stufa e neppure legna umida o trattata

Rivolgersi ad un esperto per l’installazione della stufa e la pulizia del camino.

Sul fronte della mobilità si invita ad utilizzare i mezzi pubblici in alternativa alla macchina, o se è possibile andare al lavoro e a scuola in bicicletta o a piedi.

Per maggiori approfondimenti è possibile visita: http://www.appa.provincia.tn.it/aria/qualita_aria_sezione/rapporti_mensili_aria/

In breve

Brennero, 4300 tir in meno. Rispetto all’anno scorso sono circa 4.300 i tir in meno che a gennaio hanno transitato lungo l’asse del Brennero. Per il governatore del Tirolo Günther Platter sono “prudenti segnali positivi”, come si legge sulla Tiroler Tageszeitung. I dati di gennaio sul transito dei tir erano molto attesi, visto che con il 1/o gennaio è entrato in vigore il divieto di transito “settoriale”, ovvero il divieto per alcuni settori merceologici e per i tir più vecchi e inquinanti. Lo scopo della norma era quello di ridurre o perlomeno di non incrementare i 2,5 mln di tir che nel 2029 avevano varcato il Brennero. Nonostante questa diminuzione dei transiti di mezzi pesanti di 4.323 unità, ovvero del 2 percento, ora si vogliono attendere i risultati del trimestre, per avere il quadro della situazione, scrive la Tt. Parallelamente ai divieti sono state aumentate le capacità del trasito merci sulla ferrovia. In gennaio le ferrovie austriache Öbb hanno contato 13.187 mezzi pesanti, a fronte dei 10.000 del 2019.