Punto dalle vespe, ex portiere del Trento muore in ospedale

Era ricoverato da venerdì in seguito ad uno shock anafilattico

NordEst – È morto in ospedale a Trento, Gunther Mair, ex portiere del Trento negli anni ’80 e ’90 e oggi, a 61 anni, allenatore delle giovanili del Levico Terme, che era ricoverato in rianimazione da venerdì a causa di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di alcune vespe. Mair stava passeggiando tra i boschi di Pinè, in Trentino, quando uno sciame lo ha attaccato, provocandogli un arresto cardiaco. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Sulla pagina Facebook dell’Us Levico, la società ha salutato Mair: “Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica trentina e un gentiluomo nella vita. Il nostro portierone Gunther Mair non c’è l’ha fatta.

La società e tutto il mondo gialloblù abbracciano increduli e commossi la moglie Aurora, i figli Mirko e Michael, certi che dall’alto il nostro Gunterone continuerà a seguire con occhio attento la sua famiglia e i tanti portieri che con tanto amore ha cresciuto in questi anni. Ciao Gunther”.

Una notizia tragica che non avremo mai voluto dare. Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica…