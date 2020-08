Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg nuova vicepresidente

Sostituisce Schuler dimesso per lo scandalo del bonus Covid

Bolzano – Waltraud Deeg è la nuova vicepresidente della Provincia di Bolzano. Prende il posto di Arnold Schuler, che si è dimesso dall’incarico, come disposto dalla direzione della Svp, a seguito della vicenda del bonus Covid per le partite Iva.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha accolto le dimissioni e firmato il decreto di nomina a vicepresidente di Deeg. I due membri della giunta mantengono le deleghe che avevano in precedenza: Deeg è assessora alla famiglia, agli anziani, agli affari sociali e all’edilizia sociale; Schuler, invece, è assessore all’agricoltura, alle foreste, al turismo e alla protezione civile. Dopo Luisa Gnecchi, Deeg è la seconda donna a ricoprire la carica di vice presidente.

In breve

Il ministero dell’Università e della Ricerca, dopo il parere positivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ha dato oggi il via libera all’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a Trento. Date e contenuti dei bandi di ammissione per l’anno accademico 2020-2021 sono stati fissati da un decreto ministeriale. Soddisfazione viene espressa dal rettore dell’Università di Trento, Paolo Collini, dal presidente del consiglio di amministrazione Daniele Finocchiaro, e dalla Giunta provinciale di Trento per voce del presidente Maurizio Fugatti. “È il risultato dell’efficace collaborazione che abbiamo instaurato con l’Università di Verona e che ha portato alla nascita di una Scuola di Medicina federata. Da soli non saremmo riusciti a elaborare un progetto di così alto profilo”, afferma Collini.