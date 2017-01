la lista denominata “PER LE AUTOSTRADE DEL FUTURO” composta da n. 5 candidati nell’ordine qui riportato: 1. DAL FARRA Renata 2. BORTOLUZZI Massimo 3. PERRI Renato 4. SELVA MORETTI Paolo 5. TREVISIOL Giuseppe la lista denominata “CONSIGLIERI E SINDACI PER L’AUTONOMIA” composto da n. 6 candidati nell’ordine qui riportato: 1. MINELLA Ivan 2. GHELLI Alberto 3. BRUSTOLON Roberto 4. DE ZOLT Riccardo 5. VALT Fulvio 6. LIOTTA Alfonso

Sono state presentate tre liste di candidati Consiglieri, le stesse hanno raggiunto il numero minimo di 35 sottoscrizioni valide, e sono state ammesse in ordine di presentazione, si tratta di:

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. Il Consiglio dura in carica due anni ed è stato eletto il 12 ottobre 2014. In questa sezione sono raccolte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento elettorale:

Nordest - Domenica 8 gennaio 2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno. Con la legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, le Province sono state trasformate in enti di secondo livello, governati da organi eletti non dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni del territorio bellunese.

Le Province al voto

A Nordest, si vota nelle province di:

Belluno

Verona

Vicenza

Padova

Rovigo,

Sono chiamate al voto anche le province di:

Ancona, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Chieti, Como, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Grosseto, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Monza-Brianza, Novara, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Rieti, Salerno, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Verbano Cusio Ossola.

Per l’allerta meteo l’elezione per il rinnovo dei consigli provinciali di Potenza e Matera è stata rinviata a mercoledì, 11 gennaio. Sono sei, in totale, le Province che andranno al voto tra il 9 e l’11 gennaio, una il 29 gennaio.

Con elezioni di secondo livello: in totale 61.127 elettori, sindaci e consiglieri comunali in rappresentanza di 5.120 comuni coinvolti, chiamati ad eleggere 842 consiglieri e 16 presidenti.

Elezioni indirette

Secondo la riforma Delrio (Legge n.56 del 7 aprile 2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), gli organi delle nuove Province sono composti dal presidente di Provincia, un sindaco eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia (in carica 4 anni), dal consiglio provinciale, composto da sindaci e consiglieri comunali eletti da sindaci e consiglieri dei comuni della Provincia (in carica 2 anni) e dall’assemblea dei sindaci, che è l’organo in cui siedono tutti i sindaci dei comuni della Provincia.