Protezione civile trentina, Allerta vento forte e gelate

Protezione civile del Trentino comunica che è stato emesso un messaggio mirato per vento forte e basse temperature

Nordest – Dal pomeriggio di mercoledì e fino alla mattinata di venerdì la presenza sulle Alpi di intense e fredde correnti da nord determinerà venti fino a molto forti in quota con possibilità di foehn in molte valli.

La fase più intensa dei venti è attesa per la giornata di giovedì quando è anche previsto un sensibile calo delle temperature specie in montagna. In seguito pur mantenendosi correnti da nord in quota fino a lunedì i venti tenderanno a calare di intensità.

Per la mattinata di venerdì è atteso un sensibile calo delle temperature anche nelle vallate, con minime stimate a circa -10/-12°C in valle dell’Adige, che potrebbe essere attenuato in caso di presenza di foehn mantenendo tuttavia le condizioni di disagio fisico per la presenza del vento.

Le temperature si manterranno rigide anche per sabato per poi tendere ad aumentare da domenica.

- Trovi il messaggio integrale qui (pdf)