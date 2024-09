Protezione civile It-Alert, nuovi test in Friuli e Trentino dopo i problemi con le prime prove

Focus sull’ipotesi di allerta nucleare. In Campo oltre 200 sentinelle per il monitoraggio

NordEst – Il sistema informativo It-Alert è operativo in tutta Italia già da inizio anno, ma proseguono le esercitazioni anche a livello locale sulle specifiche tipologie di allarme. L’obiettivo è di testare la diffusione dei messaggi per l’informazione alla popolazione, ma anche le procedure interne alla Protezione civile del Trentino. Il prossimo test di questo tipo è in programma giovedì 26 settembre alle 10 e riguarderà un presunto allarme nucleare lanciato a seguito di un incidente avvenuto in Svizzera.

La valutazione della ricezione del messaggio sugli smartphone (preceduto da un suono del tutto diverso dalle suonerie) sarà effettuata da decine di “sentinelle”. Le loro osservazioni si aggiungeranno a quelle raccolte attraverso i questionari on-line che saranno volontariamente compilati dalla popolazione.

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. Si leggerà nel messaggio di test.

Si ricorda che per ricevere il messaggio non è necessario scaricare alcuna App. Il sistema It-Alert non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy.

I prossimi test sono in programma il 7 ottobre alle ore 10 (ipotesi di collasso della diga di Pian Palù nel comune di Peio) e a fine ottobre (ipotesi di incidente industriale rilevante).

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target, secondo il seguente calendario: ▪ 18 settembre 2024

Calabria – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

– ore 9:00 – AGN Strongoli (KR) Friuli-Venezia Giulia – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

– ore 10:00 – Halo Industry – Torviscosa (UD) ▪ 25 settembre 2024 (Rinviato a data da definire)

Emilia-Romagna – INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE

– ore 10:00 – Yara Italia S.p.a. – Ravenna

– ore 11:00 – Marig Esplosivi Industriali S.r.l. – Novafeltria (RN)

– ore 12:00 – Yara Italia S.p.a. – Ferrara ▪ 26 settembre 2024

Provincia Autonoma di Trento – INCIDENTE NUCLEARE

– ore 10:00 – Trento ▪ 1° ottobre 2024 (Rinviato a data da definire)

Emilia-Romagna – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 10:00 – Diga di Mignano (PC)

Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca, Villanova Sull’Arda

– ore 11:00 – Diga di Santa Maria del Taro (PR)

Baiso, Bedonia, Tornolo, Varese Ligure

– ore 12:00 – Diga di Fontanaluccia (RE)

Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo ▪ 2 ottobre 2024 (Rinviato a data da definire)

Emilia-Romagna – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 10:00 – Diga di Riolunato (MO)

Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Sestola, Montese

– ore 11:00 – Diga di Suviana (BO)

Argelato, Bentivoglio, Bologna, Calderara Di Reno, Camugnano, Casalecchio Di Reno, Castel Di Casio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Sala Bolognese, San Giorgio Di Piano, Sasso Marconi, Vergato

– ore 12:00 – Diga di Ridracoli (FC)

Bagno Di Romagna, Bertinoro, Civitella Di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Ravenna, Santa Sofia ▪ 3 ottobre 2024 Piemonte – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 11:00 – Diga di Rochemolles (TO)

Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa Di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Rivoli, Rosta,Salbertrand, San Didero, San Giorio Di Susa, Sant’Ambrogio Di Torino, Sant’Antonino Di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo ▪ 7 ottobre 2024 Valle d’Aosta – INCIDENTE NUCLEARE

– ore 9:00 – Aosta Provincia Autonoma di Trento – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 10:00 – Diga di Pian Palù – Trento

In provincia di Trento: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Caldes, Calliano, Campodenno, Cavizzana, Cis, Cles, Commezzadura, Croviana, Denno, Dimaro-Folgarida, Isera, Lavis, Livo, Malé, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nogaredo, Nomi, Novella, Ossana, Peio, Pellizzano, Pomarolo, Predaia, Roveré della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Sanzeno, Spormaggiore, Sporminore, Terre d’Adige, Terzolas, Ton, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, Ville d’Anaunia, Volano. In provincia di Verona: Albaredo d’Adige, Belfiore, Brentino Belluno, Bussolengo, Cavaion Veronese, Dolcè, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, Ronco dell’Adige, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona, Zevio. Basilicata – COLLASSO DI GRANDI DIGHE

– ore 11:00 – Diga di Monte Cotugno

Colobraro, Noepoli, Nova Siri, Policoro, Rotondella, Senise, Tursi, Valsinni