Protezione civile Trentino, Caserme e Centri operativi: contributi per 8,3 milioni

Sul progetto interviente il Movimento 5 Stelle del Trentino per chiedere chiarimenti in Provincia, in una zona ad alto rischio smottamenti Valle del Vanoi (Trento) – “Con deliberazione n. 20 del 23 febbraio 2021 – scrive Il Consigliere provinciale Alex Marini – la Giunta comunale di Canal San Bovo ha affidato al dott. Grisotto Silvio […]