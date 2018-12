Prostituzione, questore chiude affittacamere di Cardano

Print This Post

Dopo una segnalazione dei carabinieri di Cornedo all’Isarco

Bolzano – Il questore di Bolzano, Enzo Giuseppe Mangini, ha disposto la chiusura per quindici giorni di un affittacamere di Cardano. Il provvedimento, riferisce la questura, è stato assunto sulla base di una segnalazione dei carabinieri di Cornedo all’Isarco secondo cui nella struttura ricettiva verrebbe “dato alloggio abitualmente a donne che si prostituiscono, a pregiudicati in genere e a soggetti con precedenti specifici per sfruttamento della prostituzione”.

L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa quando un anziano ha richiesto l’intervento dei carabinieri, sostenendo di aver subìto il furto di denaro e di un “gratta e vinci” all’interno della struttura ricettiva dove si era recato in compagnia di una prostituta.