Prostituzione in centro massaggi, arrestata cinese a Bolzano

Le indagini compiute dalla squadra mobile

Bolzano – Una cittadina cinese di 42 anni è stata posta agli arresti domiciliari perché accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le indagini, compiute dalla squadra mobile della questura di Bolzano, sono partite dalla denuncia di una connazionale dell’arrestata che ha raccontato agli inquirenti di aver esercitato la prostituzione all’interno di un centro massaggi nel quartiere di Oltrisarco, che sarebbe stato gestito dalla 42enne la quale avrebbe anche incassato per intero il compenso dovuto dai clienti.

Secondo gli accertamenti della polizia, almeno quattordici donne si sarebbero avvicendate all’interno del centro massaggi dal 2016 ad oggi. Oltre alla misura cautelare, il gip ha disposto anche il sequestro del centro messaggi.

In breve

Tamponamento in A22. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla carreggiata nord dell’Autobrennero in Alto Adige. A tre chilometri dal casello autostradale di Vipiteno è avvenuto un tamponamento che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti.

Austria: autista scuolabus aggredisce sanitario. “Ho un problema con i lampeggianti blu”. Si è giustificato così l’autista di uno scuolabus che lunedì mattina a St. Johann, nel Tirolo austriaco, mentre stava portando a scuola 24 alunni, ha urtato prima volontariamente un’ambulanza per poi aggredire l’autista del mezzo di soccorso con un coltello. L’autista dello scuolabus è stato arrestato.

L’ambulanza aveva il lampeggiante acceso, ma a causa del traffico mattutino si è dovuta fermare. In questo momento è stata volontariamente tamponata dallo scuolabus. L’autista è sceso dal pullmino e ha aggredito con un coltello a serramanico il soccorritore al volante dell’ambulanza che fortunatamente è riuscito a schivare il colpo, rimanendo ferito solo in modo lieve. Nel frattempo il medico d’urgenza dell’ambulanza ha fatto scendere i bambini dallo scuolabus, prima che l’autista risalisse e proseguisse il viaggio come se nulla fosse. Dopo una decina di minuti è stato però fermato da una pattuglia di polizia.