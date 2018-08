Pronto Soccorso Trentino, le minoranze replicano all’assessore Zeni: “Le nostre statistiche sono anziani e pazienti”

Trento – In seguito alla conferenza stampa di protesta delle minoranze provinciali all’esterno dell’ospedale Santa Chiara di Trento, l’Azienda sanitaria ha emesso un comunicato con i dati dell’attività svolta dal pronto soccorso trentino.

Ma in una nota, i consiglieri provinciali di minoranza Claudio Cia, Giacomo Bezzi, Alessandro Savoi intervengono nuovamente sulla questione: “L’assessore Zeni – scrivono i consiglieri di minoranza – presenta la sua sanità fatta di numeri, mentre noi abbiamo cercato di evidenziare i disagi della sanità vissuta quotidianamente dai cittadini. Stupisce tutta questa solerzia nel “dare i numeri”, specie quando alcune delle nostre interrogazioni provinciali non trovano risposta da oltre un anno, quando dovrebbero ricevere un riscontro entro 30 giorni, e quanto arrivano, magari, presentano risposte incomplete: vorrà dire che d’ora in avanti sarà forse opportuno fare più conferenze stampa e meno interrogazioni.

L’Assessore Zeni si è affrettato a dichiarare che “Quelle dei consiglieri di minoranza sono dichiarazioni di inizio campagna elettorale” dimostrando come sia evidentemente poco attento alla politica locale, considerato che è dal primo giorno in Consiglio provinciale che ci battiamo per denunciare queste lentezze e un’organizzazione della sanità che non mette al centro il paziente, ma i numeri.