Promessa dello sci azzurro cade in val Senales: è gravissima

Bolzano – Una sciatrice del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, Matilde Lorenzi, 20 anni, è rimasta gravemente ferita in un incidente sulle piste della Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. Secondo una prima ricostruzione la giovane promessa dello sci azzurro, che milita nella terza squadra nazionale, stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e la sciatrice ha perso contatto con il manto nevoso sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato.

A quel punto uno degli sci si è sganciato e la 20enne è ruzzolata fuori pista. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli allenatori presenti, che saranno ascoltati per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente, oltre ai carabinieri del Centro di addestramento di Selva val Gardena, raggiunti poco dopo dai colleghi della Stazione di Senales, che si occupano dei rilievi. A quanto risulta, le condizioni di sicurezza sul tracciato, già verificate, erano in regola e le protezioni poste in modo corretto. La sciatrice – che lo scorso marzo aveva ottenuto un doppio titolo Italiano in superG nelle categorie Assoluto e Giovani – è stata soccorsa e, una volta intubata dal personale sanitario arrivato sul posto in elicottero, trasportata in ospedale a Bolzano.