ProgettoPrimiero, ecco tutti gli interventi: scatta ora la fase del confronto online (PROGETTI)

Dopo la serata, l’invito della Provincia è quello di condividere in rete, altre idee, proposte alternative o miglioramenti ai progetti presentati

Primiero (Trento) – Dopo la serata molto partecipata al Centro Enaip di Primiero, scatta ora la fase di ascolto con la raccolta di proposte e idee da condividere in rete (in basso), in merito ai progetti presentati dai Comuni. Si tratta di idee innovative e altre più classiche, legate alla promozione del territorio e al risparmio energetico.

Particolarmente interessanti le proposte di Ski Service a San Martino di Castrozza, ma anche il ponte Tibetano sulla Val Noana, zona particolarmente interessante in termini di avventura e sport outdoor. Tra le immagini più eloquenti della serata, il tavolo di confronto sulla mobilità locale (nella foto in basso) con i progetti legati al completamento della ciclabile che dimostrano un grande interesse, grazie anche ai molti spunti lanciati su facebook dal gruppo locale BMob Primiero.

Ottimi però, gli spunti emersi anche dal tavolo “green” del Vanoi con risparmio energetico al centro dell’attenzione e pure dal dibattito che si è tenuto sulla valorizzazione dell’Alta Via nr. 2, un percorso in quota tra le Dolomiti, rinomato in tutto il mondo e con enormi potenzialità turistiche.

Certo è che oltre al valore dei progetti illustrati, dopo tanto tempo si è rivisto un Primiero deciso a voltar pagina rispetto al passato, pronto a partecipare attivamente alle scelte future. La conferma ancora una volta, che uniti si può, divisi non si va da nessuna parte.

Tutti i progetti nel dettaglio

Vi proponiamo di seguito i costi di massima e le presentazioni definitive delle opere illustrate mercoledì sera a Primiero durante il laboratorio di partecipazione. Da questo momento in poi, tutti possono commentarle o proporre soluzioni alternative direttamente sul sito della Provincia che regola la partecipazione. (Cliccare sul link per scaricare i rispettivi pdf)

INTERVENTO 1

Ciclabile Imèr

Ciclabile Imèr 2

Stima Costi Ponte Imèr

ANELLO CICLABILE 265MILA EURO

PONTE RIO SAN PIERO EURO 175MILA

Ciclabile Siror – San Martino

COSTO 365MILA EURO

INTERVENTO 2

Ski Service/Terminal Focus San Martino Rolle

Ski Service/Center Area Nasse

COSTO COMPLESSIVO 1,6 MLN EURO

INTERVENTO 3

Ponte Tibetano Val Noana

COSTO 400MILA EURO

INTERVENTO 4

Risparmio energetico/Illuminazione – Canal S.Bovo

COSTO 400MILA EURO

INTERVENTO 5

AltaVia nr. 2 Promozione e Marketing

COSTO 75MILA EURO

Le preferenze ai progetti

Dopo l’incontro con l’assessore provinciale Carlo Daldoss, i sindaci e la Comunità di Primiero, a fine serata, c’è stata la restituzione dei singoli progetti con l’esito del confronto nei vari gruppi. Sono state raccolte anche le preferenze di massima per i singoli interventi, che confermano l’interesse suscitato:

Intervento 1 Bollini 73

Prolungamento ciclabile CISMON che completa percorso ciclabile del Fondovalle

Costruzione nuovo ponte sul rivo San Pietro per bypassare un trattio a rischio idrogeologico sentireo ciclopedonale “Quota 860”

Percorso ciclopedonale per collegamento da Siror a San Martino

Intervento 2 Bollini 90

Ski Service Center a San Martino di Castrozza

Intervento 3. Bollini 40

Realizzazione Ponte Tibetano sul Rio Giasinozza di collegamento tra località San Giovanni e Val Noana

Intervento 4. Bollini 16

Risparmio energetico e valorizzazione ambientale del Vanoi, con rifacimento della illuminazione pubblica in diverse località

Intervento 5. Bollini 45

Alta Via n.2 Delle Dolomiti – Condivisione di un progetto strategico per lo sviluppo ed il rilancio turistico delle località

