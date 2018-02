“Progettone”, dal 5 marzo si possono presentare le domande per le assunzioni stagionali

Connect on Linked in

Con una recente delibera, la Giunta provinciale ha modificato la procedura per l’accesso alle attività stagionali e per la selezione dei lavoratori da inserire con contratto di lavoro stagionale nelle attività di ripristino e valorizzazione ambientale ed attività di servizio

Trento – A decorrere dal prossimo lunedì 5 marzo al 5 aprile 2018 e in seguito dal 14 maggio al 15 giugno 2018 sarà possibile dunque presentare la domanda di lavoro per le attività stagionali nel Progettone. Non sarà possibile invece presentare la domanda al di fuori delle finestre temporali indicate in precedenza.

Per presentare domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:

– essere in stato di disoccupazione (possono presentare domanda anche i lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale, percettori di un reddito presunto inferiore ai 4.800,00 euro nell’anno di presentazione della domanda);

– essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al momento della domanda o da 10 anni nel corso della vita purché residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda

– avere un’età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli uomini; per chi è iscritto alla legge 68/99, il requisito è di almeno 44 anni per le donne e 48 per gli uomini

La domanda potrà essere presentata solo presso i patronati elencati di seguito e loro sedi periferiche, i quali forniranno adeguata assistenza per la compilazione.

La domanda prevede un’apposita sezione in cui è indicato il coefficiente ICEF del richiedente.

ACLI, via Roma n. 57 38122, TRENTO

EPACA, via Kufstein n. 2 38121 TRENTO

INAS, via Degasperi n. 61 38123 TRENTO

ANMIL, via S. Pio X n. 38, 38122 TRENTO

EPAS, via f.lli Perini n. 181, 38122 TRENTO

ITAL – UIL, via Matteotti n. 71, 38122 TRENTO

ENAPA, via Guardini n. 73, 38121 TRENTO

EPASA – ITACO, via Maccani n. 211,38121 TRENTO

INCA, via dei Muredei n. 8, 38122 TRENTO

50&PIU’ – ENASCO, via Solteri n. 78, 38121 TRENTO

INAC, via Maccani 199, 38121 TRENTO

INAPA, via Brennero n. 182, 38121 TRENTO

LABOR, via C. Abba n. 4/2, 38122 TRENTO

