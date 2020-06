‘Progettone 2020’ Trento, domande di assunzione entro il 10 luglio

La domanda di accesso al ‘Progettone’ va presentata al Servizio Lavoro fino al 10 luglio 2020, anche tramite un Istituto di Patronato convenzionato con la Provincia

Trento – Gli accessi al Servizio Lavoro sono gestiti esclusivamente su appuntamento.

I requisiti per la presentazione della domanda non sono variati rispetto all’anno precedente e sono i seguenti:

1. età: 53 anni per gli uomini, 49 anni per le donne (da possedere al momento della cessazione dal rapporto di lavoro);

2. residenza in Provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi immediatamente antecedenti la cessazione dal rapporto di lavoro, o da 10 anni nel corso della vita purché residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda;

3. aver subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da un contratto a tempo indeterminato dopo il 01/02/2012;

4. essere in stato di disoccupazione;

5. possesso di anzianità contributiva, utile alla maturazione dei requisiti pensionistici, pari ad almeno 15 anni per uomini e donne, al momento del licenziamento;

6. avere, al 30 settembre 2019, un numero di anni mancanti per la maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento non superiore a 8

Per informazioni: telefono: 0461.494010, oppure 0461.494007

Email: serv.lavoro@provincia.tn.it indicando in oggetto “PROGETTONE 2020” e lasciando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono): verrete ricontattati al recapito telefonico indicato

