Progetto Trentino verso le Provinciali 2018, a Primiero incontro con Simoni e Grisenti: “La comunità locale si ricompatti, mettendo da parte personalismi”

Nello spettacolare scenario sulle Pale di Valtegnaric, si sono ritrovati per trascorrere un giorno di festa assieme, ma nell’incontrarsi anche per ragionare e discutere di politica in vista delle provinciali 2018. Presenti il consigliere provinciale Simoni e Silvano Grisenti

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Progetto trentino guarda con ottimismo al prossimo appuntamento elettorale del 2018.

Il presidente di Progetto trentino, Marino Simoni, unico rappresentante di Primiero seduto in Consiglio provinciale, nel porgere il suo saluto agli amici intervenuti, sia del luogo che da altre parti del Trentino, ha portato il suo contributo partendo dall’analisi della situazione economica e sociale delle valli di Primiero e Vanoi. Ha fornito una sua chiave di lettura delle problematiche, non ultima la fusione della Cassa Rurale, che rischia di far perdere l’identità valligiana, indebolire gli elementi portanti e fondamentali per lo sviluppo.

In questo ha sottolineato che assi portanti dell’identità valligiana sono le Istituzioni locali, il sistema ACSM con il prodotto energia ed il sistema del credito basato sulla Cassa Rurale. Oggi tutti questi pilastri sembrano in discussione di credibilità e questo indebolisce qualsiasi proposta locale verso il governo provinciale. La stessa questione di Rolle, sia impiantistico che viario, dà un immagine di Primiero debole ed incapace di una credibile programmazione.

Ha sottolineato la sua grande preoccupazione per le continue difficoltà che ogni giorno artigiani, professionisti, ditte del settore turistico e famiglie in generale devono affrontare. Troppe sono, a suo dire, le ditte locali che devono chiudere i battenti, senza rimpiazzi.

Richiamando il documento approvato dal Comitato provinciale di Progetto trentino, Simoni ha affermato come negli ultimi anni sia mancata una visione programmatica di medio lungo periodo, sia a livello locale che provinciale e non ultimo a livello statale. In questa azione programmatica si inserisce l’agire di Progetto trentino che guarda al domani non più come soggetto dell’opposizione, ma quale partner del nuovo governo provinciale.

Si sta lavorando per questo, disposti a dialogare con le forze di maggioranza per definire una strategia programmatica che garantendo identità a Progetto trentino, trovi i presupposti per la sua entrata nella coalizione del prossimo governo.

Molto atteso ed ascoltato è stato anche l’intervento di Silvano Grisenti, che ha sollecitato tutti i presenti a riflettere sull’importanza che la comunità locale si ricompatti, mettendo da parte personalismi, individualismi e meri interessi personali, vedendo questa come l’unica strada percorribile per trovare l’energia necessaria per rilanciare il territorio.

Questo secondo Grisenti è anche l’unico modo per riconfermare in Consiglio provinciale un rappresentante di Primiero, obiettivo che deve essere perseguito con grande determinazione.

Il senso di appartenenza, il rilancio del movimento cooperativistico ed il recupero dell’identità sono le premesse di un’unica proposta programmatica che deve poi trovare l’accordo con la Provincia.

Numerosi sono stati gli interventi e le domande dei presenti e tanti sono stati i contributi al dibattito. Da parte di molti è stato evidenziato il disagio che la popolazione di Primiero e del Vanoi sta vivendo. In particolare i cittadini del Vanoi presenti hanno ripreso i concetti della sempre maggiore difficoltà che vive quella comunità.

Altre iniziative analoghe dovranno essere promosse, per rafforzare il programma alla luce dei problemi che esistono e che proprio dagli incontri tra amici possono trovare una definizione in vista delle prossime elezioni provinciali 2018.