Progetto sostegno Occupazione Primiero, domande entro il 20 aprile 2017

Progetto Occupazione temporanea per l’anno 2017 con interventi di manutenzione ambientale



Primiero (Trento) – C’è tempo fino al prossimo 20 aprile per presentare domanda di iscrizione alle liste. I requisiti previsti sono: residenza da almeno tre anni in provincia di Trento oppure iscrizione all’AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati trentini; stato di disoccupazione o mobilità; età minima 40 anni compiuti.

La Comunità di Primiero, sulla base della lista dei soggetti che hanno presentato domanda, provvederà a segnalare in ordine di titoli preferenziali i nominativi al Servizio per il sostegno occupazione e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. I selezionati saranno impiegati per circa 2,5 mesi in interventi realizzati in convenzione con altri soggetti e saranno sottoposti preliminarmente a visita di idoneità fisica prima dell’assunzione.

Le domande

Vanno indirizzate alla Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica del documento di identità :

deve essere redatta compilando il modulo allegato al presente Avviso. I moduli sono disponibili presso gli uffici e sul sito web della Comunità ( www.primiero.tn.it ) e presso il Centro per l’impiego di Fiera di Primiero; deve pervenire alla sede della Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2017 (termine perentorio), tramite:

consegna a mano al Settore Tecnico, nell’orario di apertura al pubblico

(dal lunedì al giovedì – ore 8.30 – 12.00 e ore 14.30-16.30; il venerdì ore 8.30-12.00);

al Settore Tecnico, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì – ore 8.30 – 12.00 e ore 14.30-16.30; il venerdì ore 8.30-12.00); posta normale, posta celere, posta prioritaria, raccomandata; se inoltrata a mezzo posta, le candidature saranno considerate tempestive a condizione che il plico pervenga entro i suddetti ora e giorno presso gli uffici della Comunità di Primiero. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, le candidature non pervengano entro il termine previsto e non saranno ammessi reclami.

A parità di punteggio verrà data precedenza secondo il seguente ordine:

maggior esperienza nel settore; mancanza di reddito; maggiori carichi familiari; abilitazione uso motosega.

Sarà valutato esclusivamente quanto dichiarato nella domanda presentata.

Non è richiesta l’autenticazione della firma che va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso in calce alla domanda, allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido. La Comunità di Primiero redigerà un elenco dei soggetti richiedenti sulla base delle domande presentate e i titoli di preferenza sotto indicati:

A Soggetti privi di alcun reddito nel nucleo familiare – verranno attribuiti 5 punti B Età anagrafica del richiedente – verranno attribuiti 0,25 punti per ogni anno di anzianità a partire dall’anno di nascita 1976 (es: anno 1975 – punti 0,50 ; anno 1974 – punti 0,75 ecc.) (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 6,5 punti) C Numero figli minori di anni 16 a carico – verranno attribuiti 2 punti per ogni figlio (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 8 punti) D Per i soggetti residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero aderenti al progetto verranno attribuiti 5 punti. Per i soggetti residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Primiero NON aderenti al progetto verranno attribuiti 3 punti. E Per specifiche esperienze lavorative nel settore del risanamento/riqualificazione ambientale, nel settore agricolo/forestale, nel settore edilizio/artigianale in Enti pubblici, imprese private o in qualità di lavoratore autonomo : Punti 5: con più di 5 anni di esperienza nel settore.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Settore Tecnico della Comunità di Primiero, con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – tel. 0439/64641.