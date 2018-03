“Progetto Martina”, il Lions Club Primiero San Martino di Castrozza entra in classe: prevenzione e informazione tra gli studenti

Connect on Linked in

Non è mai troppo presto per comprendere l’importanza del prendersi cura di sé per evitare malattie importanti, quali possono essere i tumori

Primiero (Trento) – E’ meglio farlo quando si è in salute e in giovane età. Infatti, certe neoplasie possono manifestarsi anche vent’anni dopo l’inizio della degenerazione cellulare, come ha spiegato il 15 marzo scorso il dottor Stefano Camurri Piloni agli studenti dell’Istituto comprensivo di Primiero, nell’ambito del progetto nazionale Lions di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole, il “Progetto Martina”, portato avanti per Primiero dalla locale sezione Lions Club Primiero San Martino di Castrozza.

Camurri Piloni, medico Lions particolarmente preparato nella comunicazione con il target studenti, ha fornito, con una metodologia non traumatizzante e con gergo giovanile, informazioni esatte su alcuni tipi di tumore molto frequenti (testicolo, mammella, melanoma e collo dell’utero), dando agli studenti indicazioni utili per mettere in atto semplici ed efficaci azioni di prevenzione attraverso corretti stili di vita e il ricorso alla diagnosi precoce, evidenziando con dati ed esperienze le cause primarie della malattia. Nel 70-80% dei casi, ha spiegato, i carcinomi sono causati da fattori ambientali e stili di vita scorretti che influenzano il quotidiano, ma la buona notizia è che oltre il 40% sono modificabili: fumo, alcool in eccesso, basso consumo di frutta, sovrappeso, scarsa attività fisica.

La locale sezione Lions crede molto nella divulgazione del progetto, portato avanti negli anni in accordo con la dirigenza scolastica, condividendo il pensiero di Martina, una giovane donna colpita da un tumore della mammella, che ha chiesto con insistenza “che i giovani vengano accuratamente informati ed educati ad avere maggior cura della propria salute perché certe malattie sono rare nei giovani ma proprio nei giovani hanno conseguenze molto pesanti”.

Il pensiero sotteso è che mettere in atto piccoli ma indispensabili accorgimenti per evitare un tumore o sottoporsi a test diagnostici preventivi quando ci si sente sani non si ottiene con gli slogan né con il proibizionismo o con il terrorismo, ma con conoscenza e impegno personale. Tutto ciò significa cultura e la scuola è il luogo ideale essendo la culla della cultura. Insegnanti e studenti hanno condiviso e i giovani hanno partecipato con vivo interesse e la serietà degli argomenti trattati li ha coinvolti in modo positivo.

In breve

Tg Comunità di Primiero online e in tv – E’ in onda in questi giorni la nuova edizione del Tg della Comunità di Primiero con le suggestive riprese di Matteo Biasi e il coordinamento di Gianangelo Pistoia. Al centro dell’attenzione di questa puntata, i molti progetti e l’attività della Comunità a favore del territorio: dal sostegno all’occupazione, alla mobilità sostenibile, il punto con il presidente Roberto Pradel. Alcuni consigli utili sul corretto smaltimento dei rifiuti nelle nuove aree ecologiche con il direttore di Azienda Ambiente, Sergio Bancher. La visita alla nuova biblioteca di Primiero con il responsabile Mariano Longo, ma anche i giovani di Tonadico premiati al Quirinale e gli sportivi primierotti alle olimpiadi e il ritiro 2018 di Hellas Verona . Il Tg di Primiero è in onda ogni giorno sul canale 604 di Trentino Tv alle 13.10 e alle 19.10 e sul web alla pagina dedicata da Trentino Tv.