Progetto “Fuori classe”, la scuola entra in Ospedale

La classe 3^ della Scuola Primaria di Lamon è stata ospitata nella Scuola in Ospedale attiva nella Pediatria dell’Ospedale di Feltre, nell’ambito del progetto “Fuori classe” nato con lo scopo di promuovere la conoscenza della scuola in ospedale, quale luogo di normalità e di cultura, predisposto a creare occasioni di scoperta e di apprendimento di tutti i bambini

Feltre (Belluno) – Il progetto, promosso dallo scorso anno, dall’insegnante della scuola in ospedale dell’istituto comprensivo di Feltre, Tiziana Zaetta, prevede che alcune classi delle scuole primarie del territorio partecipino a laboratori di area logico matematica, musicale e di lettura animata, nei locali della pediatria, condividendo le attività anche con i bambini ricoverati.

La scuola in ospedale

Il progetto mira a far conoscere ai bambini la realtà della scuola dell’ospedale nel momento in cui godono di buona salute per far sì che possano affrontare con maggiore serenità l’eventuale esperienza della malattia e del ricovero.

Dopo altre scuole del territorio feltrino, oggi è stata la volta dei 20 alunni e docenti della scuola di Lamon che sono stati accolti dal primario, dott. Stefano Marzini e dai suoi collaboratori. I ragazzi, guidati dalla maestra Tiziana Zaetta, hanno svolto un laboratorio logico matematico sull’antico gioco cinese del Tangram.

Il progetto prevede altri 2 incontri: uno a scuola a Lamon dove si recherà l’insegnante ospedaliera per approfondire l’attività didattica a cui seguirà un collegamento video su Skipe tra la classe e la scuola in ospedale per svolgere l’attività in simultanea con i bambini ricoverati.