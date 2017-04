Principe Carlo, Folla nel Vicentino per la visita al cimitero inglese

Connect on Linked in

Si è conclusa poco dopo le 17 la visita del principe Carlo del Regno Unito nel Vicentino. Atterrato in elicottero, omaggio a 439 caduti Commonwealth

Nordest – Sua altezza è decollato da zona Campiglia dopo aver percorso un tratto della “Strada dell 52 Gallerie”, arrivando solo fino alla prima (e non alla terza come programmato) a causa della tempistica serrata. Con lui durante l’escursione solo una ventina di persone, tra cui i sindaci Armando Cunegato (Valli del Pasubio) e Andrea Cicchellero (Posina).

Giornata interamente vicentina, sabato primo aprile, per il principe Carlo d’Inghilterra che, nel corso della visita in Italia assieme alla consorte Camilla Parker Bowles, ha dapprima reso omaggio al cimitero di guerra britannico di Montecchio Precalcino, dove riposano 439 caduti del Commonwealth, e poi ha visitato in città la sede del Coespu, Centro Internazionale per le Unità di Polizia.

Qui l’erede al trono britannico ha potuto assistere, tra l’altro, alla simulazione di un intervento anti-terrorismo in un covo di malviventi; poi ha visitato gli uffici della Nato e l’area che riproduce un comando strategico in una situazione di crisi bellica. L’ultima tappa è stato il Monte Pasubio, raggiunto in elicottero, per l’omaggio all’ossario che raccoglie i resti di 5mila italiani e 40 austroungarici, luogo dove hanno combattuto anche i soldati inglesi.