Primo maggio, Vescovo Tisi a Pergine: “Non c’è futuro senza i lavoratori”. Acli chiedono investimenti straordinari (VIDEO)

Primo maggio a Pergine Valsugana per l’Arcivescovo Tisi con le Acli trentine che chiedono investimenti straordinari per mondo del lavoro e welfare. Messa anche a Mezzano nel Primiero

Pergine Valsugana (Trento) – “La pandemia ha pesantemente sconvolto una parte consistente del mondo del lavoro – ha ricordato il Vescovo Lauro – penso ai lavoratori stagionali e a quelli per cui il tempo determinato è ormai inesorabilmente scaduto. Penso ai tanti che nascostamente, senza rumore, stanno vivendo un vero dramma personale e famigliare. Questa loro tenace dignità chiede ora a noi, con forza, di non voltarci dall’altra parte, ma di sentirci tutti interpellati, nessuno escluso, soprattutto chi è in condizione di produrre posti di lavoro, servizi, formazione”. E’ un passaggio dell’omelia dell’arcivescovo Lauro Tisi nella Messa per il 1° maggio, san Giuseppe lavoratore e Festa del lavoro, nella chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana su iniziativa delle parrocchie del perginese e delle Acli.

Nella storia del falegname Giuseppe – ha ricordato Tisi – uomo alle prese con l’imprevisto (come lo è la pandemia), affrontato sempre con bontà d’animo e grande senso di responsabilità, don Lauro vede un invito a “non cavalcare la frustrazione, la rabbia, il disagio delle persone per meri interessi di bottega”, ma anche “una salutare provocazione per il mondo della politica e dell’economia a immaginare un futuro con i lavoratori e non senza di loro. Un futuro dove la partita economica sia subordinata alle persone perché senza le persone non si riparte e non si crea alcuno sviluppo”.

Le Acli chiedono investimenti straordinari

Il messaggio delle Acli trentine in occasione della Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici. Interventi di:

Luca Oliver, Presidente Acli

don Cristiano Bettega, Accompagnatore spirituale Acli

Nicola Simoncelli, Responsabile lavoro Acli trentine