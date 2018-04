Primo Maggio Festa del Lavoro a San Silvestro: tradizionale santa messa con le Acli

Connect on Linked in

Santa Messa a San Silvestro martedì 1 maggio alle ore 10 con le Acli di Primiero Vanoi Mis e le Acli Trentine

Primiero/Vanoi (Trento) – Come da tradizione, l’appuntamento a San Silvestro sarà anche il momento per riflettere sul valore del lavoro.

“Da sempre l’impegno fondamentale del movimento aclista – spiega la vice presidente di zona Delia Scalet – , seguirà inoltre una riflessione sul tema della povertà da parte di Piergiorgio Bortolotti, consigliere provinciale Acli Trentine.

Proprio in occasione del 1 maggio, presentiamo inoltre il Progetto LABORIAMO: laboratori per il lavoro per giovani dai 16 ai 29 anni organizzato dalle Acli di Primiero in collaborazione con il Tavolo delle politiche giovanili”.

I dettagli del progetto ‘Laboriamo’

LABORIAMO ACLI Primiero – politiche giovanili 2018 (pdf)