Primo maggio: Cgil Cisl e Uil a Padova

Quest’anno Cgil, Cisl e Uil celebreranno il Primo maggio con la manifestazione sindacale nella città di Padova

NordEst – I sindacati hanno individuato nel capoluogo veneto la città giusta per la manifestazione nazionale dedicata ai laboratori: «La città del volontariato», ha detto Barbagallo

Lo hanno deciso le segreterie unitarie riunite con i rispettivi segretari generali, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Le motivazioni, e quindi lo slogan, saranno dettagliate in base agli esiti del confronto con il governo.

In breve

Mafie, territorio veneto attrae. “Il tessuto economico di pmi è un richiamo per quelli che fanno parte della criminalità organizzata. E il Nord in questo non è esente”. Cosi’ la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, intervenendo all’inaugurazione del Centro di documentazione e d’inchiesta sulla criminalita’ organizzata a Dolo. “Non sono più riconoscibili ‘ndanghetisti, mafiosi di una volta – ha continuato la responsabile del Viminale – Serve uno sguardo più ampio, non soltanto limitato all’interdittiva; si tratta di una questione che investe tutto il tessuto sociale, la cultura della legalità, che deve essere dentro ognuno di noi perché tante volte si fa finta di non vedere”. Sull’ipotesi di scioglimento per mafia del Comune di Eraclea, Lamorgese ha affermato che “il dossier è sul mio tavolo, abbiamo il termine del 18 marzo per la chiusura della procedura”.

Sexy ricatto a Balotelli, Procura di Vicenza ha chiuso le indagini su una 18enne. Secondo le accuse, ha tentato di ricattare Mario Balotelli, con il quale avrebbe avuto una relazione quando era minorenne. La giovane allora aveva 17 anni, ma all’attaccante – oggi al Brescia e all’epoca dei fatti al Nizza in Francia – avrebbe assicurato di essere maggiorenne. Dopo il rapporto, secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe chiesto a Balotelli 100mila euro altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. L’avvocato della ragazza avrebbe anche contatto il settimanale “Chi” per tentare di vendere la notizia.