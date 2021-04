Primo maggio Acli a Pergine con il Vescovo Tisi e a Primiero, rinviato il pellegrinaggio a San Silvestro

Posted on

Cordoglio anche in Trentino per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Lo ricordano Val di Fassa e AcTrento, che aveva incontrato i viola in amichevole lo scorso luglio, durante il ritiro a Moena. Davide Astori, 31 anni, è morto nella notte colto da malore mentre si trovava con la squadra in un albergo di Udine […]