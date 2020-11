Parrocchie Primiero Vanoi Mis, celebrazioni Ognissanti e Defunti in chiesa dopo chiusura Provincia (ORARI)

Celebrazioni 1 – 2 novembre 2020 nelle chiese del Primiero Vanoi mantenendo le regole di sicurezza previste dalla normativa Covid. Tutti gli orari

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Provvedimento storico della Provincia di chiusura dei cimiteri, come mai era avvenuto in Trentino per l’emergenza Covid. Le parrocchie del Primiero Vanoi informano che le celebrazioni per la commemorazione dei defunti nei cimiteri non si potranno svolgere in seguito all’ordinanza della Provincia.

Le sante messe programmate nei cimiteri avranno luogo nelle chiese mantenendo gli stessi orari già fissati. A questo link tutti gli orari delle celebrazioni nelle chiese del Primiero Vanoi Mis.

Le parrocchie richiamano al “rigoroso rispetto delle consuete disposizioni

di prevenzione, soprattutto quelle relative al distanziamento, al corretto utilizzo della mascherina e alla igienizzazione delle mani. In particolare, tenendo conto che la ricorrenza di Tutti i Santi potrebbe richiamare un maggior numero di persone, la presenza degli incaricati all’ingresso garantirà che non venga superato il numero massimo di fedeli previsto per ciascuna chiesa”.