Elezioni Primiero San Martino 2020, tre liste per il Sindaco uscente Daniele Depaoli

Depositate martedì mattina le tre liste a sostegno di Daniele Depaoli. Si chiamano: “Obiettivo comune”, “Prospettive future” e “Per tutti”

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Sono tre le liste depositate in Comune, a supporto del Sindaco uscente Daniele Depaoli. Ecco i nomi di tutti i candidati a sostegno del primo cittadino uscente.

Lista “PROSPETTIVE FUTURE”

per Daniele Depaoli Sindaco

Broch Giacomo

anni 43 Allevatore – Presidente allevatori Primiero e Vanoi

Brunet Antonella

anni 55 Operatore turistico – Assessore uscente

Cemin Eleonora

anni 24 Allevatore e Presidente giovani allevatori Primiero

Debertolis Fabrizio

anni 50 Artigiano- commerciante – maestro di sci- consigliere comunale uscente

Debertolis Giovanni

anni 26 Dott. in scienze per l’investigazione e per la sicurezza – consulente assicurativo – vigile del fuoco volontario

Debertolis Massimo

anni 45 Atleta e team Manager

Franceschinel Angelo

anni 28 Dott. in beni culturali, storici e artistici e responsabile eventi azienda per il turismo

Gobber Christian

anni 39 Artigiano – vigile del fuoco volontario

Iagher Simone

anni 29 Socio Operaio – Presidente Serbatoi Cemin Primiero

Piechele Cristina

anni 32 Assistente di studio medico

Secco Paolo

anni 52 Ingegnere civile – Operatore turistico – vice sindaco uscente

Soffiati Andrea

anni 27 Dott. in scienze del turismo e comunità locale e laureando in Tourism Economics and Management – Operatore turistico

Tavernaro Angioletta

anni 52 Ristoratrice – consigliere comunale uscente- Presidente consorzio miglioramento fondiario Transacqua

Tavernaro Chiara

anni 48 Operatore turistico

Tavernaro Luigi

anni 28 Operatore turistico – Vice Presidente Giovani Albergatori Trentino

Toffol Andrea

anni 52 Operatore turistico – Maestro di sci – Consigliere comunale uscente

Zagonel Walter

anni 37 Operaio edile

Zanetel Mariangela

anni 44 Responsabile di attvità turistico-ricettiva – Presidente comitato tradizione e cultura Siror

Lista “OBIETTIVO COMUNE”

per Daniele Depaoli Sindaco

Giuseppe Baggetto

anni 56 Commesso macellaio

Onorina Carraro

anni 54 Operatrice Socio Sanitaria

Elisa Dalla Santa

anni 25 Accompagnatrice di Media Montagna – Maestra di snowboard

Francesca Franceschi

anni 56 Insegnante – Assessore uscente

Sergio Frassinelli

anni 43 Docente – Collaboratore Culturale – Libero professionista

Martina Gubert

anni 27 Impiegata – Presidente Corpo Musicale Folkloristico di Primiero

Giacomo Longo

anni 36 Architetto – Libero professionista

Antonio Mazzier

anni 73 Dipendente ENEL in pensione–Presidente Nonni Vigili di Primiero

Uberto Meneguz

anni 56 Dipendente pubblico – Presidente del Consiglio Comunale uscente

Vania Pesce

anni 47 Commerciante – Vice Presidente Comitato Fiera Insieme

Paolo Scalet

anni 57 Insegnante e Direttore della Scuola Musicale di Primiero

Martino Simon

anni 54 Artigiano – Maestro di sci

Giovanni Turra “Gianni”

anni 61 Operatore 118 in pensione– Ex Comandante del Corpo dei

Vigili del Fuoco Volontari di Primiero

Michela Turra

anni 33 Imprenditrice agricola e gestrice della malga Pala

Sara Zaetta

anni 24 Studentessa universitaria – Componente del Gruppo Giovani di San

Martino – Membro della Consulta dei Giovani del Comune

Silvana Zecchini

anni 61 Dipendente C.F.P ENAIP di Primiero in pensione

Giacobbe Zortea

anni 46 Direttore della Scuola Italiana Sci San Martino – Presidente

Impianti San Martino Rolle S.p.a – Assessore uscente

Alice Zurlo

anni 20 Studentessa universitaria – Membro e segretaria della Consulta dei

Giovani del Comune

Lista “PER TUTTI”

per Daniele Depaoli Sindaco

Pierantonio Cordella

51 anni, albergatore, giunta provinciale Asat, presidente strada dei formaggi Dolomiti, consigliere federalberghi nazionale

Cristian Gaio

45 anni, imprenditore nel settore del commercio al dettaglio a Fiera di Primiero e a San Martino di Castrozza

Aurelia Longo

68 anni, pensionata, consigliere della Casa di riposo San Giuseppe

Laura Mazzarotto

30 anni, educatrice professionale di Nido d’infanzia

Sofia Pea

27 anni, Demand Planner presso Luxottica

Agostino Pradel

48 anni, insegnante presso la scuola secondaria Negrelli

Lucia Scalet

25 anni, laureata in scienze e tecnologie animali

Stefano Schivari

34 anni, informatico

Matteo Taufer

19 anni, studente di giurisprudenza e cameriere part-time

Valentina Taufer

30 anni, Service Designer presso una società a Milano

Elisa Tavernaro

40 anni, titolare azienda agricola piante officinali

Luigi Todesco

35 anni, responsabile finanziario per una multinazionale

Bruno Turra

61 anni, libero professionista e imprenditore sociale

Martino Turra

33 anni, Ingegnere responsabile di progetto nel settore dalla bioedilizia in legno, Responsabile sezione calcio dell’Unione Sportiva Primiero

Valerio Zanotti

50 anni, impiegato presso società per la produzione idroelettrica

Elisabeth Vittoria Zeni

34 anni, avvocato

Manuela Zimol

42 anni, operatrice socio sanitaria attualmente A.P.S.P San Giuseppe

Mauro Zorzi

60 anni, commerciante e maestro di sci