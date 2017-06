Da Primiero all’Austria in Parapendio: l’impresa di Sergio Gubert in 5 ore di volo (VIDEO)

Connect on Linked in

Il pilota 36enne del Primiero, domenica 28 maggio ha sfidato le termiche sulle Dolomiti con la sua vela

Primiero (Trento) – “Volare è un po’ come sognare. Le montagne uniscono e superano i confini anche dove l’uomo divide”. Ne è convinto Sergio Gubert, pilota ed appassionato di sport, montagna ed avventura.

Le sue montagne, sono le Dolomiti. Perchè per lui: “Volare è un privilegio degli angeli”. Inseguendo una “farfallina in aria, cercando la termica che ti porta più su e ti permette di continuare il tuo girovagare, con la testa tra le nuvole, tra terra e cielo. L’ultima avventura – spiega Gubert – è iniziata quasi per caso domenica 28 maggio. Doveva essere un volo con qualche amico e si è trasformato in una vera impresa per le nostre valli”.

Oltre 5 ore di volo sopra i Monti pallidi, 200 chilometri in linea d’aria dal decollo di “Tais” in Val Canali (Tonadico), fino a Sillian in Austria con partenza verso le 12.30 e arrivo prima delle 18. Un sogno che si avvera per Sergio Gubert e per i molti amici dell’associazione HomoVolans Primiero.

Uno splendido volo

Il consueto tour delle Pale di San Martino, si è trasformato in una giornata unica. Per la prima volta un parapendio dalla valle riesce ad arrivare tanto distante, toccando quota quattromila metri e sorvolando luoghi unici come le Pale di San Martino, la Val Venegia, le Valli di Fassa, Gardena e le splendide torri del Sella.

Manche la Val Badia e la Pusteria, arrivando ad Abfaltersbach, un paesino di 600 abitanti a breve distanza da Sillian nel Tirolo austriaco. Da lì il rientro già in serata, in autostop fino a San Candido, seguito dal treno fino a Bolzano, dove non è mancato il supporto di amici che in serata hanno riportato Sergio Gubert a Primiero.

Sognando però la prossima sfida in volo, in Slovenia o Germania con decollo da Primiero, tra le meraviglie delle Dolomiti patrimonio Unesco.

Dalle Dolomiti Meridionali a quelle Settentrionali