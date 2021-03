Primiero, weekend di sport a Cereda con gli assoluti di fondo: attesa per Ilaria Debertolis e Giandomenico Salvadori

Da venerdì 26 a domenica 28 marzo, passo Cereda ospiterà i campionati italiani Assoluti e Giovani, organizzati da Us Primiero. Al via tutti i big degli sci stretti nazionali

Passo Cereda (Trento) – Assieme agli atleti di casa Giandomenico Salvadori e Ilaria Debertolis (nella foto) ci saranno tutti i big del fondo italiano, impegnati in un trittico di gare. Giovedì 25 marzo gli atleti potranno testare le piste di Passo Cereda, dove venerdì 26 marzo verranno assegnati i titoli della 10 km femminile e della 15 km maschile in tecnica classica per le categorie senior e under 23, con partenze intervallate.

Sabato 27 marzo, invece, toccherà alle staffette. Il programma, in questo caso, prevede una 3×5 km femminile (una frazione in tecnica classica e due in tecnica libera) e una 4×7,5 km maschile per la categoria Giovani, mentre per i senior ci sarà una prova con due frazioni al maschile (7,5 km in tecnica classica e altrettanti in skating) e una al femminile (5 km in tecnica libera).

Domenica 28 marzo, infine, si terranno le gare distance mass start in tecnica libera, con la 50 km senior maschile e la 30 km senior femminile. Ci sarà spazio anche per le gare giovanili, anch’esse tutte in skating. Per gli under 16 è prevista una 7,5 km femminile e una 10 km maschile, per gli under 20 una 10 km femminile e una 20 km maschile, per gli under 20 una 20 km femminile e una 30 km maschile. La manifestazione, in virtù delle norme vigenti, si svolgerà a porte chiuse e le premiazioni svolgeranno luogo sul campo gara.