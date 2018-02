Primiero, volano le iscrizioni all’Istituto Comprensivo: 65 i nuovi iscritti

Connect on Linked in

Saranno 65 i nuovi iscritti per l’Istituto superiore di Primiero

Primiero (Trento) – Nello specifico 23 per il Liceo Scientifico Scienze applicate, 22 per l’Istituto Tecnico Economico e 20 per l’Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni Ambiente Territorio (CAT).

Questi i numeri per le classi prime del prossimo anno scolastico 2018/2019. Si tratta di un risultato notevole, che comporta un incremento di iscrizioni superiore al 60% rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Si consolida, dunque, la fiducia nell’offerta formativa dell’Istituto da parte dell’utenza primierotta e feltrina.

Esprime comprensibile soddisfazione per il brillante risultato anche il dirigente scolastico, Giulio Bertoldi, responsabile dell’Istituto Comprensivo di Primiero dallo scorso settembre, che si complimenta con i numerosi docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’impegno profuso nell’attività di orientamento. Entro settembre, i numeri potrebbero aumentare ulteriormente grazie ad eventuali trasferimenti da altri Istituti.

In breve

