Primiero Vanoi, weekend ricco di eventi: MotoRaduno, Rallye, Economia solidale, Cena africana e “A piedi nudi nel Parco”

Connect on Linked in

Fine settimana intenso tra Primiero e Vanoi con molti appuntamenti da non perdere da venerdì a domenica

Primiero Vanoi (Trento) – Aspettando la fine dell’estate con l’attesa Gran festa del Desmontegàr (20 -23 settembre) e il rientro degli animali dall’alpeggio, anche questo fine settimana sarà ricco di iniziative culturali, sportive e dedicate al gusto, nelle suggestive valli di Primiero e Vanoi.

Venerdì 14 e Sabato 15 settembre Due giorni dedicati all’Economia Solidale

Venerdì 14 alle 20:30 presso Casa del cibo-Palazzo Scopoli a Tonadico, un interessante incontro con il Tavolo dell’Economia Solidale Trentina che presenterà il lavoro che sta conducendo sul concetto di reti locali e distretto dell’economia solidale con particolare attenzione anche alle peculiarità dei singoli territori.

Sabato 15 dalle 17:00 al Parco Vallombrosa ci sarà invece l’occasione di incontrare diverse realtà del territorio che già si occupano di Economia Solidale e che ora, coordinate dal progetto “Crescere Insieme”, vogliono farsi conoscere e coinvolgere sempre più persone e famiglie. Septemberfest Route 50 Motoraduno

13° Motoraduno, fra gusto, birra, tatoo, musica e tanto altro. Musica live con Houston Rockers Calssic Music Tribute Band e gli Elettroliti. Info generali: Bepi – Tel. 392 88 77 489 Imèr – Zona sportiva, dal mattino. 38° Rally di San Martino e Primiero

Si inizia venerdì 14 settembre: Shakedown a Imèr , SP 79 Passo Gobbera, partenza primo concorrente alle ore 11.00; chiusura strade: ore 09.30. *Prova speciale “San Martino Cittadina”: San Martino di Castrozza. Si prosegue sabato con partenza da San Martino: ore 08.00 -> P.S. Manghen: ore 09.50 -> P.S. Val Malene: ore 10.59 -> Lausen-Val del Lach: ore 11.50 -> P.S. Gobbera: ore 11.54 -> Fiera di Primiero “R” IN: ore 12.15 -> Fiera di Primiero “R” OUT: ore 12.35 -> San Martino Ass IN: ore 12.57 -> San Martino Ass. OUT: 13.27 -> P.S. Manghen: ore 14.43 -> P.S. Val Malene: ore 15.52 -> Lausen-Val del Lach: ore 16.43 -> P.S. Gobbera: ore 16.47 -> Fiera di Primiero “R” IN: ore 17.08 -> Fiera di Primiero “R” OUT: ore 17.28 -> Arrivo San Martino di Castrozza: ore 17.50; *Ore 17.50 – Premiazioni sul podio, San Martino di Castrozza.

Sabato 15 settembre

Cena in piazza per sostenere i progetti dell’Associazione Amici dell’Africa

In Piazza San Marco a Transacqua, cena dai sapori africani dalle 19 con musica dei Mixteca

Armonie nel Vanoi

Concerto di canti popolari nella chiesa di Caoria ore 20.30 (PROGRAMMA)

Muccandando in valle

Passeggiata guidata per accompagnare il rientro delle mandrie dall’alpeggio di Malga Lozen fino a Mezzano, lungo sentieri e strade forestali. Merenda genuina in loc. Camp e rientro a Malga Lozen con bus verso le ore 13.30. Possibilità di pranzo presso l’Agritur. Valle del Lozen – Ritrovo presso Malga Lozen, ore 9.00.

Domenica 16 settembre

A piedi nudi nel Parco

A Villa Welsperg in Val Canali, la fila indiana più lunga al mondo di persone scalze in montagna. Un record non fatto di performance ma di presenza, un messaggio forte per un nuovo e più rispettoso rapporto con la Natura. Intorno al record vero e proprio ci sarà una giornata di festa orientata agli stessi principi, con una serie di attività collaterali di intrattenimento: classi di yoga all’aperto, workshop barefoot, visite guidate alla Casa del Parco Paneveggio Pale e attività per bambini. Per iscriversi è necessario registrarsi gratuitamente online all’indirizzo web http://record.conlaterrasottoipiedi.com .

Dopo i Canederli di Imèr, arriva Spaetzle in piazza a Canal San Bovo

Dopo il successo della festa del Canederlo 2018 a Imèr e a Caoria per la Festa delle Brise, nel Vanoi torna anche la giornata dedicata ai tipici gnocchetti tirolesi (Spaetzle), proposti in varie qualità e serviti con diversi condimenti. Apertura mercatini artigianali e dei prodotti tipici Ore 10.00 – inaugurazione della Ferrata Val di Scala e rinfresco, con breve dimostrazione del Presidente delle “Aquile” Rocco Romagna, con ascensione didattica. Presso l’Ecomuseo del Vanoi sarà visitabile la mostra “La Valle del Vanoi – Immagini di un paesaggio in trasformazione”.