Primiero Vanoi, gli Auguri dei parroci: tutti gli orari delle messe natalizie

Sabato 24 dicembre Marcia di Natale con ritrovo alle 20.40 nella chiesa Arcipretale di Pieve, cammino verso la chiesa di Transacqua con la Santa Messa alle ore 22.00. Il 31 dicembre tradizionale pellegrinaggio di fine anno a San Silvestro

Primiero Vanoi (Trento) - “A ciascuno di voi giunga l’augurio buon Natale e buon anno nuovo. La fede ci aiuta a riconoscere nel “Bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” scrivono Don Giuseppe, con Don Bepi, Don Carlo, Don Renzo augurando Buon Natale ai fedeli di Sopra Pieve.

“Entriamo in tutte le vostre case assicurando una preghiera al Bambino Gesù in particolare per chi sta attraversando un momento di fatica, di dolore, di difficoltà. Giunga l’abbraccio del divino Bambino ai nostri ammalati e a quanti trepidano per la vita dei propri cari e della propria famiglia, per quanti sono in pensiero per il lavoro, dove è venuto a mancare il pane del perdono. La grazia del Natale porti consolazione, forza e speranza”.

“Ci sono due viandanti che vanno verso Emmaus, presi dalla delusione perchè il loro Maestro non aveva mantenuto la promessa di risorgere il terzo giorno: anzi il corpo non era più nel sepolcro! Questa dice la delusione che riempie tante volte le relazioni tra gli uomini. Non si sa più dove guardare e a chi affidare propria vita – aggiunge don Nicola, rivolgendosi anche alle parrocchie di Mezzano, Imèr e del Vanoi – l’anno giubilare della Misericordia è stato un tempo voluto da papa Francesco per ridirci che siamo Chiesa solamente quando rimaniamo attaccati al Risorto. Lo sguardo da riscoprire non è tanto quello sulle nostre capacità, sul senso di corresponsabilità proprio di tutti.

Questo sia per tutti un buon Natale – conclude don Nicola – nel quale incontrare il Bambino Gesù, nostro Dio e Signore, diventato con la sua Incarnazione il miglior compagno di viaggio che potessimo sperare e trovare. Buon cammino, ricordandoci vicendevolmente nella preghiera….”

Orari delle sante messe

Primiero San Martino di Castrozza

SABATO 24 DICEMBRE - SANTO NATALE

ore 22.00 TRANSACQUA – TONADICO – SAGRON

ore 23.30 FIERA – Veglia di preghiera e Santa Messa solenne

ore 24.00 SAN MARTINO DI CASTROZZA

DOMENICA 25 DICEMBRE – SANTO NATALE

ore 9.00 SIROR

ore 10.00 TRANSACQUA – SAN MARTINO – MIS

ore 10.30 FIERA – TONADICO

ore 17.00 PASSO ROLLE

ore 18.00 FIERA – SAN MARTINO

Mezzano – Imèr

SABATO 24 DICEMBRE ore 24.00 SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE Presso la chiesa parrocchiale di Mezzano

DOMENICA 25 DICEMBRE

Sante Messe a Mezzano alle 9.00

NON VIENE CELEBRATA LA SANTA MESSA MATTUTINA DELLE 7 A MEZZANO

Imèr alle 10.30

Canal San Bovo

SABATO 24 DICEMBRE ore 21.30 SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE Presso la chiesa parrocchiale di Canal San Bovo con la benedizione dei bambinelli che verranno collocati nei presepi di casa. Sono invitati particolarmente i bambini e i ragazzi della Catechesi con le loro famiglie.

DOMENICA 25 DICEMBRE – SANTO NATALE

Ore 9.15 a Ronco e Zortea

Ore 10.30 a Gobbera

Ore 10.45 a Caoria e Prade

Ore 16.00 presso la Casa di Riposo di Canal San Bovo

Ore 18.00 a Canal San Bovo

Ore 20.15 presso il Teatro di Canal San Bovo TOMBOLA DI NATALE. Il ricavato sarà destinato al fondo per le famiglie del Vanoi in difficoltà

SABATO 31 DICEMBRE Ore 10.00 SANTA MESSA A SAN SILVESTRO SANTA MESSA CON IL CANTO DEL TE DEUM

