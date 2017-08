Primiero Vanoi, gran lavoro per i Vigili del fuoco: black out e caduta piante nel Vanoi e in Val Canali, nessun ferito

Connect on Linked in

E’ stata una domenica davvero impegnativa per i Vigili del fuoco Primiero Vanoi Mis. Dalle 13 del pomeriggio ‘Lucifero’ ha lasciato spazio a violente raffiche di vento e forte pioggia che ai piedi delle Pale e del Lagorai, hanno registrato danni, ma fortunatamente nessun ferito

Primiero Vanoi (Trento) – Cavi dell’alta tensione tagliati di netto, auto travolte da piante in Val Canali e nell’alto Vanoi, ma anche alberi completamente sradicati dalla furia del maltempo.

Tutto è avvenuto in pochi minuti. Il cielo grigio è diventato nero e la furia del vento ha fatto tutto il resto. Il Vanoi è stato particolarmente colpito, così come la Val Canali.

Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco e dei tecnici di reti elettriche (ACSM) per ripristinare la corrente elettrica assente per quasi quattro ore in alcune zone del Vanoi (per la terza volta in poche settimane, con notevoli problemi soprattutto per la zona di Zortea che si è attrezzata con propri generatori).

Nelle foto che vi mostriamo c’è la cronaca di una giornata estiva che non si dimenticherà facilmente nel Primiero Vanoi.

