Primiero, mancato rientro scalatore: senza esito ricerche con l’elicottero giovedì notte e venerdì mattina. Sempre in mattinata grave malore in un hotel

Da giovedì in tarda serata soccorso alpino ancora mobilitato in Val Canali, ma le ricerche non avrebbero portato alcun riscontro. Venerdì alle 5 del mattino, sanitari attivati a Primiero anche per un grave malore in un hotel della zona, che ha richiesto l’intervento dell’equipe medica di Trento

Primiero (Trento) – L’elicottero di Trento, è stato nuovamente mobilitato a Primiero, giovedì poco prima della mezzanotte e venerdì mattina verso le 5 per il mancato rientro di uno scalatore, in zona Val Canali. Le ricerche e le perlustrazioni in volo di queste ore, non avrebbero dato però alcun riscontro concreto. Si valutano quindi tutte le ipotesi.

Sempre venerdì alle 5 del mattino – durante il secondo intervento dell’elicottero in valle – l’equipe medica è intervenuta anche in un hotel della zona di Primiero, per un grave malore che ha interessato una giovane ospite.