Primiero, Università della Terza età: c’è tempo fino al 14 ottobre per iscriversi

Al via i nuovi corsi 2024/25

Primiero (Trento) – E’ possibile presentare la propria richiesta di partecipazione ai corsi, fino al 14 ottobre 2024 dalle ore 8.30 alle ore 12, presso la Segreteria di Spazio Argento – Comunità di Primiero. Inizio corsi culturali il 23 ottobre 2024 in Oratorio a Pieve, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17. L’attività motoria, prenderà invece il via dal 5 novembre. Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a Spazio Argento presso la Comunità di Primiero Tel. 0439/64643

IN BREVE

“Passeggiata e passeggini in rosa” a Primiero, sabato 12 ottobre

Bando Contributo Integrativo alla Locazione 2024

Bando di concessione Assegni studio e viaggio 2024/2025: domande dal 4 al 22/11

“Sabati conciliativi”: appuntamenti per bimbi da 6 a 10 anni

Torna “Family United” a Primiero: un programma che migliora la vita in famiglia