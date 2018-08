Primiero unica tappa italiana ‘Red Bull Pump Track World Championship’, sabato 25 agosto: sport, adrenalina e musica live

Connect on Linked in

Non perdere l’occasione, iscriviti qui e partecipa all’unica data in Italia

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Riflettori internazionali puntati su Siror per l’unica tappa italian del campionato mondiale di Red Bull. E’ una gara di tecnica e velocità aperta a tutti dai 16 anni in poi. Casco obbligatorio (open face o full face), guanti e protezioni raccomandate. Ogni tipo di bici è ammessa con ruote min 20″, almeno un freno e pedali plat (no clip/spd), no ebike. Due le categorie: uomini e donne. Non è richiesta nessuna tessera federale.

Come si svolge la gara

1 Run di qualificazione cronometrata

I TOP 32 uomini e le TOP 8 donne si sfidano TESTA a TESTA ad inseguimento; chi vince passa al turno successivo

I TOP 4 uomini di ogni tappa in calendario nel mondo sono qualificati per la finale mondiale

Tutte le donne che avanzano verso le manche ad eliminazione diretta in qualifica sono qualificate per la finale mondiale

Il 1° classificato e la 1° classificata hanno volo e pernottamento pagato da Red Bull e Velosolutions per le Finale del 13 ottobre a Springdale, Arkansas (USA).

PROGRAMMA

Nuovi orari causa maltempo:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2108648206064977&id=1400551246874680

7.30 – 9.30 e 12.30 – 14.30 Riservato agli allenamenti

12.30 – 15.00 Registrazione atleti

15.00 – 17.00 Prove libere per gli atleti registrati

17.00 – 17.15 Break

17.15 – 17.30 Riders briefing

17.30 – 19.30 Qualificazione cronometrate

19.30 – 21.30 Knock-out heat finals

21.30 – 21.45 Cerimonia di Premiazione

21.45 – open Live music by AGUAZ (performing THE CYBORG)

Il nuovo Pump Track di Siror

Teatro dell’evento sarà il nuovo Primiero Pump Track, il primo pump track d’Italia realizzato da Velosolution, azienda riconosciuta a livello mondiale per la costruzione di pump track e bike park. Un pump track unico nel suo genere, che comprende curve paraboliche, gobbe, e bowl, oltre ad uno skills park volto al miglioramento della propria abilità in mountain bike e dotato di passerelle strette, ponti basculanti, wall ride, salti, ed altri attrezzi per l’affinamento della tecnica di guida.

Novità in arrivo