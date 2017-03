Primiero, “Una società in salute”: incontro pubblico con l’assessore Luca Zeni, venerdì 17 marzo alle 20.30

Print This Post

Primiero (Trento) – Incontro pubblico con l’assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali della Provincia di Trento, Luca Zeni, venerdì sera alle 20.30 in Comunità a Primiero. L’appuntamento è organizzato dal circolo locale del Partito Democratico di Primiero Vanoi.

Al centro dell’attenzione, le molte questioni di stretta attualità, legate al futuro della sanità in Trentino ma anche le politiche sociali e la riforma che interesserà le APSP. Non mancheranno ovviamente i temi politici, in vista delle prossime elezioni provinciali 2018.

Nelle prossime settimane sono attesi in valle, così come in molte altre zone del Trentino, anche altri assessori provinciali.