Primiero, “Un barbiere a Siviglia” di Rossini: progetto didattico dedicato all’opera lirica: sabato 18 maggio in Auditorium

Connect on Linked in

Appuntamento con la Scuola Musicale di Primiero sabato 18 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Primiero

Primiero (Trento) – Dopo la positiva esperienza di alcuni anni fa, nella quale la Scuola Musicale aveva messo in scena, in forma ridotta, “Il Flauto Magico” di W. A. Mozart, con l’intento di presentare un progetto didattico per avvicinare bambini ed adulti all’Opera lirica; quest’anno, con lo stesso obiettivo, la Scuola presenterà una tra le Opere in assoluto più conosciute: “Il Barbiere di Siviglia”.

L’ha musicata Gioachino Rossini nel 1816 e racconta della storia d’amore tra il conte d’Almaviva e l’orfana Rosina, con l’intermediazione del famoso Figaro, il barbiere di Siviglia che escogita ogni stratagemma per far sì che i due innamorati si vedano, in barba al tutore di Rosina (Bartolo) che la tiene segregata in casa.

Per poter eseguire queste straordinarie pagine, gli arrangiamenti di tutti i brani sono stati sapientemente “modellati” dai maestri Ivan Villanova e Renato Pante, affinché possano essere eseguiti dai diversi gruppi strumentali: l’Orchestra Giovanile, l’Orchestra di Fiati, gli Ensemble d’Ottoni, di Clarinetti e di Musica Moderna, il Coro di Voci Bianche e le Voci Soliste, per un totale di oltre 100 allievi coinvolti nel progetto.

La narrazione dell’opera è affidata a Valentino Bettega, allievo di canto della Scuola Musicale, studente al Dams di Bologna e frequenta la scuola di doppiaggio cinematografico “NovarteScenica”. Vi aspettiamo numerosi per assistere a questa Opera raccontata con molta semplicità, ma con altrettanto impegno, cercando di descrivere con i nostri mezzi e le nostre forze, questo capolavoro rossiniano.