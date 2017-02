Primiero, “Un anno con noi”: torna l’Annuario 2017 del Centro Enaip (FOTO)

“Un anno con noi”, è il tradizionale Calendario – Annuario del Centro di Formazione Professionale ENAIP Primiero

di Nicola Testoni

Primiero (Trento) - Una pubblicazione particolarmente attesa da famiglie e insegnanti, che quest’anno giunge alla sua terza edizione e che raccoglie i migliori elaborati degli studenti, i resoconti delle attività didattiche oltre alle immancabili foto di classe.

«Il nostro obiettivo – si legge nella presentazione – è rafforzare lo spirito di appartenenza degli allievi e delle allieve al Centro. Desideriamo far conoscere alcune tra le numerose attività didattiche che sono state realizzate in questi mesi e far crescere in tutti – ragazzi, genitori e docenti – la consapevolezza dell’importante lavoro che viene svolto quotidianamente nella scuola, conservandone così la memoria».

“Un anno con noi” è una sorta di carta d’identità del C.F.P ENAIP Primiero perché passa in rassegna, soprattutto attraverso la fotografia, la vita della Formazione Professionale del Primiero nel suo processo di sviluppo e crescita costante. Ogni immagine ritrae gruppi di studenti impegnati nei locali dell’officina meccanica ed elettrica, nei laboratori di cucina e di sala – bar.

Non mancano gli approfondimenti sulle attività extracurricolari come per esempio i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche sul territorio, gli incontri con le Forze dell’Ordine e i laboratori educativi. Attività queste ultime che coinvolgono e motivano gli allievi perché conciliano l’efficacia didattica e il rigore scientifico dei contenuti trattati con la modalità operativa del fare.

Sono numerose le rubriche contenute in “Un anno con noi”: “Le nostre ricette” che guida il lettore, passo dopo passo, nella preparazione di appetitosi primi, secondi e dessert con i quali si sono cimentati gli aspiranti chef della classe terza; “I nostri cocktails” che illustra il procedimento del Mojito e dell’Alexander; la “visita didattica all’Agritur Dalaip” e le “visite didattiche al Museo delle Scienze e al laboratorio tecnologico di impianti a fune della PAT”; “Notizie dal Centro” che raccoglie alcuni fatti rilevanti dell’anno formativo che ci siamo lasciati alle spalle. “Un anno con noi” si conclude con l’elenco completo degli studenti suddivisi per classe, dei docenti e del personale amministrativo.

Con oltre cinquant’anni di storia alle spalle, il C.F.P Enaip di Primiero cura la formazione nei seguenti settori: Industria Artigianato, per il conseguimento della Qualifica di Operatore Meccanico e Servizi (Alberghiero e Ristorazione) per il conseguimento della Qualifica di Operatore di Gastronomia e Arte Bianca e della Qualifica di Operatore dell’Accoglienza e dell’Ospitalità. Dopo la Qualifica, è possibile proseguire il percorso formativo con il quarto anno per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico nei vari settori di riferimento.

Dopo aver conseguito il Diploma di Tecnico, l’allievo interessato a proseguire ulteriormente il percorso di formazione ha la possibilità di iscriversi al Corso Annuale di Preparazione dell’Esame di Stato per il conseguimento del Diploma di maturità nelle sedi identificate dalla PAT di anno in anno. Inoltre è possibile continuare il percorso di formazione frequentando i corsi biennali di Alta Formazione Professionale per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superioresemprenei diversi ambiti professionali.

